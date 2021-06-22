Cezaevinde tüp patlaması ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Cezaevinde tüp patlaması ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Cezaevinde tüp patlaması ihbarı ekipleri harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde A Tipi Kapalı Cezaevinde tüp patlaması ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde A Tipi Kapalı Cezaevinde tüp patlaması ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı.

Saat 11.00 sularında Ereğli A Tipi Kapalı Cezaevinde yapılan tüp patlaması ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede cezaevine ulaşan ekipler ihbarın tatbikat amaçlı yapıldığını öğrendi. Olayı meraklı gözlerle izleyen çevredeki vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.

Cezaevi ve çevresinde inceleme yapan ekipler, kurum yetkililerinden bilgi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

Cezaevinde tüp patlaması ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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