Cezaevinde tiyatro sahnelendi
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Cezaevinde tiyatro sahnelendi

Bursa Devlet Tiyatrosunun (BDT) eserlerinden "Akide Şekeri", Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sahnelendi.

20.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:52
Cezaevinde tiyatro sahnelendi

Devlet Tiyatrosunun (BDT) eserlerinden "Akide Şekeri", Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sahnelendi.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Cenk Turan'ın yönettiği tiyatro oyunu tutuklu ve hükümlülerden beğeni aldı.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Güneş, BDT'ye ve tüm oyunculara teşekkür ederek, kurumun tekstil atölyesinde üretilen ürünlerden hediye etti.

Kaynak: AA
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