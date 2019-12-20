Cezaevinde tiyatro sahnelendi
Bursa Devlet Tiyatrosunun (BDT) eserlerinden "Akide Şekeri", Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sahnelendi.
Bursa Devlet Tiyatrosunun (BDT) eserlerinden "Akide Şekeri", Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda sahnelendi.
BDT'den yapılan açıklamaya göre, Cenk Turan'ın yönettiği tiyatro oyunu tutuklu ve hükümlülerden beğeni aldı.
Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Güneş, BDT'ye ve tüm oyunculara teşekkür ederek, kurumun tekstil atölyesinde üretilen ürünlerden hediye etti.