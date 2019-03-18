Cezaevinde Tartıştığı Hükümlüyü Yaralayıp Firar Etti, Yakalandı

KOCAELİ'de, yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra firar eden K.E. (23), yakalandı.

Kandıra Yarı Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan K.E., geçen hafta tartıştığı ve yağma suçundan hükümlü olan M.A.'yı (28) kesici aletle yüzünden yaralayıp firar etti. M.A. ise Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, K.E.'yi firar ettikten yaklaşık 1 hafta sonra İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Hırsızlık ve infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - Kocaeli

Kaynak: DHA