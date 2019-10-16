Cezaevinde öldürülen sanığın katillerine 45 yıl hapis cezası

16.10.2019 11:51

Bursa'da annesini 243 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın, tutuklu bulunduğu cezaevinde koğuşta dövülerek ölümüyle alakalı 7 sanıktan 5'ine 45 yıl hapis cezası verildi.



Selçuk Bakıryapan (43), annesi Mazez Bakıryapan'ı (67) 19 Ocak 2016 tarihinde Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde 243 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Bakıryapan'a Adli Tıp Kurumunca şizofreni teşhisi konuldu. Mahkeme heyeti, cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle 15 Kasım 2016 tarihli duruşmada Selçuk Bakıryapan'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı. Tedavi için hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018'de sabah sayımı için gelen infaz koruma memurları seslenince yanıt vermedi. Haber verilen revir görevlilerinin baygın bulduğu Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bakıryapan, yoğun bakım servisindeki 22 günlük tedavisinin ardından 3 Temmuz'da hayatını kaybetti.



Yapılan araştırmalar sonucunda Selçuk Bakıryapan'ı döverek öldürdükleri ortaya çıkan aynı koğuşta başka suçlardan tutuklu bulunan İbrahim Ç. (33), Ünal K. (34), Uğur A. (44), Öztürk T. (30), Hakan G. (18), Muhammed M. (20) ve Savaş M. (23) hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuldukları çeşitli cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklardan Ünal K., verilecek cezaya razı olduğunu, Muhammed M. ile Savaş M. ise beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Selçuk Bakıryapan'ın, vücuduna çok sayıda 'bot' darbesi aldığını, ölümünün de başına aldığı 'bot' darbesi nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi. Mahkeme, 'bot'u silah sayarak, Ünal K.'ye 11 yıl 8'ay, Muhammed M., Savaş M., Hakan G. ve İbrahim Ç.'ye 8'er yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Uğur A. ile Öztürk T. ise beraat etti. - BURSA

Kaynak: İHA