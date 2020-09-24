Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
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Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor

24.09.2020 23:04 | Son Güncelleme: 24.09.2020 23:09
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan Mithat Genç, 19 yıl önce girdiği cezaevinde öğrendiği oymacılıkla heykeller yapıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşayan Mithat Genç, 19 yıl önce girdiği cezaevinde öğrendiği oymacılıkla heykeller yapıyor.

Esenköy'de yaşayan 66 yaşındaki Mithat Genç, 2001 yılında girdiği ceza evinde hobi olarak oymacılık yapmaya başladı. Geyik, karaca ve yaban tekesi gibi hayvan heykelleri yapmaya başlayan Genç, daha sonra ağaç kütüklerini oyarak yaptığı insan heykellerini evin önünde süs olarak sergilemeye başladı. Bir adam, iki kadın ve iki çocuk heykeli yapan Genç, heykellere kıyafetler giydirdi. Evde kimse olmadığında evinin önünde duran ahşap heykelleri, köy halkı gerçek insan sanarak selam veriyor. Köydeki çocuklar da ahşap çocuk heykellerle arkadaşlarıymış gibi oyun oynayarak vakit geçiriyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Mithat Genç, oymacılık hevesinin ceza evinde başladığını belirterek, "Ceza evinde diğer arkadaşlar başka işler yapıyorlardı. Bende düşündüm, doğa hayvanlarına döndüm. Boğa, karaca ve yaban tekesi yaptım. Ondan sonra heykellere geçtim. Yakın bir zaman önce oymacılık işini yavaşlattım. Ama yine döneceğim" diye konuştu.

Yaptığı eserleri gördükçe dinlendiğini ifade eden Genç, heykelleri yaparken stres attığını dile getirdi. Heykel yapımında ıhlamur, kavak ve kelebek gibi yumuşak ağaçları kullandığını söyleyen Genç, dışarıdan gelen vatandaşların heykelleri gerçek zannedip selam verdiklerini de kaydetti. - KARABÜK

Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor
Cezaevinde öğrendiği oymacılıkla ağaçtan heykeller yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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