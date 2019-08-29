Cezaevinde meslek öğrendiler

29.08.2019 16:04

Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA), "Biz de Varız Projesi" kapsamında Balıkesir Açık Cezaevi'ndeki hükümlüler hem meslek öğrendi hem de iş sahibi oldu.

GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumununda verilen eğitimleri inceledi.

Kurslar sonucunda 74 hükümlü ve memur belgelerini aldı.

Bu eğitimlerde başarılı olan 4 hükümlü, Balıkesir Açık Hava Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü bünyesinde işe başladı.

Kaynak: AA