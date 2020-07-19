Cezaevinde Kovid-19'a yakalandığı düşünülen Honduraslı gazeteci öldü Honduras'da Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i hedef alan eleştirileriyle tanınan bir gazeteci, cezaevinde kaptığı düşünülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Honduras'da Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i hedef alan eleştirileriyle tanınan bir gazeteci, cezaevinde kaptığı düşünülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Honduras Ulusal Kardiyopulmoner Enstitüsü, Radio Globo'nun Yöneticisi David Romero'nun, solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.

Karalama suçundan hüküm giyen Romero, Mart 2019'dan bu yana cezaevinde yatıyordu.

Honduras Gazeteciler Cemiyetinin Twitter hesabında, Romero'nun ölümünden duyulan üzüntü belirtilerek Amerikalar Arası İnsan Hakları Komisyonunun, ısrarla gazetecinin serbest bırakılmasını istediği hatırlatıldı.

Eski Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya da Romero'nun ölümünü "Hernandez rejiminin cinayeti" olarak nitelendirdi.

Hernandez'in seçim kampanyasına aktarılan yolsuzluğu ortaya çıkarmıştı

Honduras'da haziranda yürürlüğe giren yeni yasayla "karalama" suç olmaktan çıkarılmıştı.

Romero, 2015'te devletin parasının Hernandez'in seçim kampanyasına aktarıldığı sosyal güvenlik sistemindeki yolsuzluğu ortaya çıkarmıştı.

Hernandez ve ailesini yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığıyla itham eden Romero, eski Başsavcı Rigoberto Cuellar'ın eşi Sonia Inez Galvez Ferrari hakkındaki haberi nedeniyle 2016'da karalama suçundan hüküm giymişti.

Honduras Devlet Başkanı Hernandez'in erkek kardeşi Juan Antonio "Tony" Hernandez, geçen yıl ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunmuştu.

Haziranda Kovid-19 teşhisi konulan Devlet Başkanı Hernandez, ay başında hastaneden taburcu edilmişti.

Kaynak: AA