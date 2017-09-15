Cezaevinde "Çırçır Sefası"

Bursa'nın Gemlik ilçesinde mahkumlar tiyatroyla stres attı.



Gemlik Ceza ve İnfaz Kurumu, sosyal faaliyetleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Çeşitli zamanlarda tiyatro oyunları sahnelenen cezaevinde bu defa Bursa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu sahne aldı. Çırçır Sefası adlı oyunla sahne alan Bursa Büyükşehir Belediyesi oyuncuları, kader mahkümlarından uzun süre alkış aldı. Oyunu Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ülgen, Savcı Emre Orman, Yazı İşleri Müdürü Ali Kemal Şahin, Cezaevi Müdürü Hasan Torun ve mahkumlar seyretti.



Oyunculara protokol mensupları tarafından çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.



Başsavcı Ali Ülger, "Gemlik Cezaevi neredeyse bir fabrika görüntüsü veriyor. Cezaevinin kendi içerisindeki uyumu dikkat çekici. Bunların daha sürekli hale getirilmesinde üzerimize düşeni yapacağız" dedi. - BURSA