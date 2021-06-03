Cezaevinde cinsel ilişkiye girdikten sonra hayatı değişti!
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Cezaevinde cinsel ilişkiye girdikten sonra hayatı değişti!

Cezaevinde cinsel ilişkiye girdikten sonra hayatı değişti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

18 yaşında güzellik yarışmasına katılan birine tecavüz ettiği için hapis cezası alan Mike Tyson yaptığı açıklamada, hapis cezasının azaltılması için cezaevinin psikoloji danışmanı ile cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti. İşte Tyson'un şok açıklamaları...

Mike Tyson, 1992 yılında güzellik yarışmasındaki 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası almış ama 3 yıl sonra cezaevinden çıkıp kariyerine kaldığı yerden devam etmişti. Eski ağır sıklet boks şampiyonu yaptığı tarihi itirafta, hapis cezasının azaltılması için cezaevinin psikoloji danışmanı ile cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti.

Cezaevinin ilk aylarında çok sıkıntı yaşadığını söyleyen Mike Tyson, cezaevindeki psikoloji danışmanın kendisi ile cinsel ilişkiye girmesine izin vermesinden sonra hayatının değiştiğini söyledi.

ERKEN TAHLİYE İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Efsane boksör daha erken tahliye olması için Genel Eğitim Departmanın sınavını geçmesi gerektiğini bu nedenle danışman ile ilişkiye girdiğini söyledi. Tyson ayrıca sınavı geçmek için danışmana ek olarak para verdiğini de itiraf etti. Tyson, danışmanın kendisine yardım etmesinden sonra cezasının sürekli düştüğünü bunun sonucunda 1995 yılında üç yıl erken cezaevinden çıktığını bu sayede boks kariyerine devam edebildiğini söyledi.

Cezaevinde cinsel ilişkiye girdikten sonra hayatı değişti!

Kaynak: Snob Magazin

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