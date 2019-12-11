Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi
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Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi

ADANA'nın Kozan ilçesindeki Kapalı Cezaevi'nde kendi pişirdikleri yemekten zehirlenen 15 mahkum, hastaneye kaldırıldı.

11.12.2019 22:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:41
Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi

ADANA'nın ilçesindeki Kapalı Cezaevi'nde kendi pişirdikleri yemekten zehirlenen 15 mahkum, hastaneye kaldırıldı. 

Kozan Kapalı Cezaevi'nde akşam kendi pişirdikleri yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle revire başvuran 15 mahkum ambulanslarla, Kozan devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 15 mahkumdan 7'sinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Zehirlenme vakası nedeniyle inceleme başlatıldı. 


Kaynak: DHA
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