Cezaeviden Çıkarma" Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini adliye personeli olarak tanıtıp görüştükleri kişileri, cezaevinde bulunan yakınlarını tahliye etme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İddiaya göre, kendilerini adliyede "personel" olarak tanıtan şüpheliler, hükümlü ve tutuklularının yakınlarını arayarak, "belirli bir para ödemeleri durumunda cezaevindeki yakınlarını tahliye edecekleri" vaadinde bulundu.

Şikayet üzerine, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yürüttü.

Yaklaşık bir buçuk ay süren çalışma sonucu 2'si polis memuru 9 şüpheli gözaltına alındı.

Polis memurları İ.Ö. ve İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Vezirköprü adliyesine sevk edilen İ.B, E.T, İ.K. ve M.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan A.A, B.E. ve B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA