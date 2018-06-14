Cezaevi Ziyaretinde Yakalandı

Samsun'da hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı mahkemeye gitmediği gerekçesiyle yakalama müzekkeresi bulunan genç, cezaevinde ziyarete gidince yakalandı.

Samsun'da adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ifade vermeye gitmediği için hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan 18 yaşındaki K.O., Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bir kişiyi ziyarete gidince cezaevi girişinde yapılan kimlik soruşturmasında hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan K.O., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilerek daha sonra Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN