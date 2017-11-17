Cezaevi Ziyaretinde Fetö'den Gözaltı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, cezaevindeki amcasını ziyarete gelen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen T.Ç., gözaltına alındı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, cezaevindeki amcasını ziyarete gelen ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen T.Ç., gözaltına alındı.
Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, 'kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunan amcası İ.Ç.'yi saat 10.30 sıralarında ziyarete gelen T.Ç.'nin kimlik kontrolü yapıldı. Kontrol sonucu T.Ç.'nin, Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'nin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ç., adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Aydın