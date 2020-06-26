Cezaevi yoluna sıcak asfalt
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Cezaevi yoluna sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesi Cezaevi mevkiinde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Cezaevi yoluna sıcak asfalt
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesi Cezaevi mevkiinde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesine bağlı Kömürcüler ve Bıyıklı mahalleleri grup yolunda bakım-onarım ve asfalt çalışması yürütüyor. Zamanla deforme olduğu için freze makinası ile eski asfaltı söken ekipler, şarampol temizliğini de yaparak alt yapı çalışmalarını tamamladı. Ekipler, ara vermeden sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Cezaevi mevkiindeki yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması bittiğinde yol daha konforlu ve güvenli hale gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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