Cezaevi Yakınında Şüpheli Paket Alarmı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, açık cezaevi yakınına bırakılan şüpheli paket endişe yarattı.

Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Ödemiş M tipi Kapalı ve Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınında paket gören kişi, ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri paketin bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. Öte yandan, bölgeye İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. İntikal eden uzman ekip, şüpheli paketi fünye yardımı ile kontrollü şekilde patlattı. Yapılan ilk incelemede paketin boş olduğu belirlendi. - İzmir

Kaynak: DHA