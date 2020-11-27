Cezaevi'nde yapılan tatbikat polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi
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Cezaevi'nde yapılan tatbikat polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

27.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:01

Cezaevi'nde yapılan tatbikat polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi Afyonkarahisar E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan tatbikat polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Cezaevi'nde yapılan tatbikat polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan tatbikat polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından yapılan anonsun ardından resmi ve sivil ekipler teyakkuza geçerek Afyonkarahisar E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na intikal etti. Kısa sürede olayın tatbikat olduğu ve cezaevinde yaşanabilecek olumsuz bir durumda ekiplerin ne kadar kısa sürede geldiğini tespit etmek için yapıldığı anlaşıldı.

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Sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etmek için cezaevi içerisinde hazır halde bekletildi. Olası bir yangına karşı ise Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri cezaevi içinde tedbir aldı. Bir süre sonra ekiplere normale dönmeleri anons edilmesiyle ekipler normale döndü.

Cezaevi'nde yapılan tatbikat polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi
Cezaevi'nde yapılan tatbikat polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi
Cezaevi'nde yapılan tatbikat polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi
Cezaevi'nde yapılan tatbikat polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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