Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu
Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen'in bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

ANKARA (DHA) - ÇORUM'da, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen cezaevi müdürü Kemal Özen'in bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu. Özen'in karaciğer ve 2 böbreği 3 saatlik operasyonla alınarak, nakil için Ankara'ya gönderildi.

Çorum'da 10 gün önce beyin kanaması geçirerek, hastanede yoğun bakıma alınan, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nin 2'nci müdürü Kemal Özen'in önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin, organlarını bağışlama kararı verdiği Özen'in karaciğeri ve 2 böbreği, Ankara'dan gelen özel ekip tarafından 3 saat süren operasyonla alındı. Özen'in organları, 3 kişiye nakledilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Öte yandan Kemal Özen, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özen'in ikiz kardeşi Kenan Özen, "Büyük bir acı yaşıyoruz ancak kardeşimin organlarının başkasına hayat olması, acımızı hafifletti. Organ bağışıyla yeni hayatların başlamasına vesile olduk" dedi.


Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

Cezaevi müdürünün organları, 3 kişiye umut oldu

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

 Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı

Türkiye'nin savaş uçağından heyecanlandıran görüntüler olacak! Tanıtımı yayınlandı

 Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' soruşturması tamamlandı

Metin Gürcan hakkındaki "casusluk" soruşturması tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title