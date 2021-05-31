Cezaevi kütüphaneleri için 'Kitap' kampanyası
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Cezaevi kütüphaneleri için 'Kitap' kampanyası

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Cezaevi kütüphaneleri için 'Kitap' kampanyası Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için Türkiye genelinde eş zamanlı kitap kampanyası başlatıldı.

Cezaevi kütüphaneleri için 'Kitap' kampanyası

Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için Türkiye genelinde eş zamanlı kitap kampanyası başlatıldı.

MUĞLA - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mart ayında Türkiye genelindeki Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İki bakanlık arasında 2019 yılında da kitap bağış kampanyası başlatılmış ve bu kampanya sonunda ceza infaz kurumlarının kütüphanelerinde 1 Mayıs 2021 tarihi itibari ile 1 milyon 12 bin adet kitap bulunduğu açıklandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı tüm illerde başlatılan kampanya ile ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kütüphanelerdeki kitaplığın zenginleştirilmesini amaçlayan kampanyanın Muğla ayağının startını Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı verdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerdeki kitap çeşitliliğini zenginleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Başsavcı Yağcı, "Ceza infaz kurumlarımızın kütüphanelerini büyütüyor ve genişletiyoruz. Hükümlü ve tutuklarımızı daha çok okumaya ve düşünmeye teşvik etmek istiyoruz. Okuyan, düşünen insan topluma faydalı insandır, sorumluluk sahibi insandır. Böyle insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. İlimizdeki ceza infaz kurumlarının kütüphanelerinin genişletilmesi projesi bu gün itibari ile Sayın Bakanımızın önderliğinde Türkiye genelinde eş zamanlı çalışma başlatılıyor. Biz de Muğla ölçeğinde başlatıyoruz. Muğla'daki sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum kuruluşlarının kampanyamıza gönülden destek vereceğine inanıyor ve bağışçılara şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Cezaevi kütüphaneleri için 'Kitap' kampanyası
Cezaevi kütüphaneleri için 'Kitap' kampanyası
Cezaevi kütüphaneleri için 'Kitap' kampanyası
Cezaevi kütüphaneleri için 'Kitap' kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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