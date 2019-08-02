Cezaevi kaçağı 13 yıl sonra yakalandı

Cezaevi kaçağı 13 yıl sonra yakalandı

Balıkesir'de 13 yıl önce yağma yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası olan zanlı polis tarafından 13 yıl sonra yakalandı.

2.08.2019 11:17
Cezaevi kaçağı 13 yıl sonra yakalandı

Balıkesir'de 13 yıl önce yağma yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası olan zanlı polis tarafından 13 yıl sonra yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, polis 13 yıl önce yağma yapmak suçundan kesinleşen 10 yıl hapis cezası olan şahsı yakaladı. Silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.E. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan H.E. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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