Cezaevi İzninde de Suç İşledi

Gaziantep'te hırsızlık, yağma, kapkaç gibi suçlardan 70 dosyası bulunan ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden izne çıkan genç, uyuşturucu operasyonunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, yağma, kapkaç gibi suçlardan yaklaşık 70 dosyası bulunan ve Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 3 gün önce izne çıkan Deniz Ö'yü (16) uyuşturucu operasyonunda gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu satıcılığı suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.