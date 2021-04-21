Cezaevi inşaatının kablolarını çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezaevi inşaatının kablolarını çaldılar

Cezaevi inşaatının kablolarını çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hırsızlar cezaevi inşaatının yer altına döşenmiş kablolarını çaldı.

Samsun'da hırsızlar cezaevi inşaatının yer altına döşenmiş kablolarını çaldı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Muratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden cezaevinin inşaatında yükleyici firmanın sorumluğundaki yer altına döşenmiş 750 metre uzunluğundaki yeraltı besleme kablosu yerinden sökülerek çalındı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Kendisini kadın gibi tanıtıp kız çocuklarının duş aldığı sıradaki görüntülerini paylaşan şahıs kıskıvrak yakalandı
Kendisini kadın gibi tanıtıp kız çocuklarının duş aldığı sıradaki görüntülerini paylaşan şahıs kıskıvrak yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Cem Yılmaz Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cezaevi inşaatının kablolarını çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 18:36:08. #1.15#

title