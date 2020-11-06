Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

06.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:43
Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

BURDUR'da yapımı devam eden yeni cezaevi inşaatı iskelesinden düşen iki işçi, yaralandı.

BURDUR'da yapımı devam eden yeni cezaevi inşaatı iskelesinden düşen iki işçi, yaralandı.

Burdur- Büğdüz karayolu Örtülü mevkisinde yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan Fırat Songül (21) ile Mehmet Oğurlu (20) adlı işçiler, iskelenin çökmesi sonucu 10 metre yüksekten düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 işçiyi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Yaralanan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

İlgili Haberler

Havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı
Havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı
Yıkım çalışması yapılan binadan düşen işçi yaralandı
Yıkım çalışması yapılan binadan düşen işçi yaralandı
Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı
Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Alişan Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ İzzet Yıldızhan
Spor Can Bartu Okan Buruk Sinan Gümüş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezaevi inşaatında iskeleden düşen 2 işçi yaralandı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:45:28. #1.15#
title