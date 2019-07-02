Cezaevi firarisinin yankesicilik anı kamerada

Cezaevinden firar edip yankesicilik yapmaya devam etti

YALOVA - Bursa'da tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden şahıs, Yalova'da bindiği minibüslerde yankesicilik yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.

Yankesicilik suçundan kesinleşen cezasını çekmek için Bursa'da cezaevinde tutulan Ekrem K. (40), bir süre önce firar ederek kayıplara karıştı. Yalova'nın Altınova ilçesindeki kardeşinin yanında saklanan Ekrem K. il merkezine gelerek minibüslerde yankesicilik yapmaya devam etti. Birçok kişinin para, kredi kartı ve değerli eşyalarını çalan yankesicinin peşine düşen Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe minibüslerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bu esnada şahsın izini bulan polisler yankesicilik anını gösteren kamera kaydından şahsa ulaştı. Şahıs Altınova ilçesinde yakalandı. Ekrem K. suçlarını tek tek itiraf etti. Ekrem K, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA