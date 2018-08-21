Cezaevi Firarisi 13 Yaşındaki Kızını Silahla Yaraladı

Cezaevi Firarisi 13 Yaşındaki Kızını Silahla Yaraladı

Antalya'da cezaevi firarisi, 13 yaşındaki kızını bilinmeyen bir nedenle silahla vurarak yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı hastaneye kaldırdı.

Cezaevi Firarisi 13 Yaşındaki Kızını Silahla Yaraladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cezaevi firarisi, 13 yaşındaki kızını silahla vurarak yaraladı.Yaralı kızı, olay yerine çağrılan ambulans ekibi Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Alanya Açık Cezaevinden firar eden K.U, henüz bilinmeyen nedenle Kaşlar Mahallesi'ndeki evde kızı N.U'ya (13) silahla ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan K.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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