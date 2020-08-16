Cezaevi firarisinin cesedi Gürcistan sınırındaki ormanlık alanda bulundu
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Cezaevi firarisinin cesedi Gürcistan sınırındaki ormanlık alanda bulundu

Artvin'de, Gürcistan sınırındaki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

16.08.2020 19:44 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:49

Artvin'de, Gürcistan sınırındaki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Borçka ilçesinin Şerefli köyü Şanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, köylüler tarafından erkek cesedi bulundu.

Köylülerin ihbarı üzerine Gürcistan sınırındaki bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Araştırma sonucu cesedin, cezaevi firarisi Ç.U'ya ait olduğu belirlendi.

Cezaevi firarisinin cesedi Gürcistan sınırındaki ormanlık alanda bulundu

Kaynak: AA

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