Cezaevi firarisini parmak izi yakalattı

16.10.2019 14:34

Bolu'da, kimliğini gösteremediği için götürüldüğü parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan Melih Akdaş (23), kaçtığı Zonguldak Cezaevine gönderildi.Alınan bilgiye göre, il merkezinde rutin kontrollerini yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, şehir merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir şahsın kimlik kontrolünü yaptı.

Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen şüpheliyi polis merkezine götürerek parmak izi kontrolü yapan polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık suçundan dolayı kaldığı Zonguldak Cezaevinden geçtiğimiz hafta firar eden Melih Akdaş (23) olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdaş, çıkarıldığı mahkemenin ardından yeniden Zonguldak Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA