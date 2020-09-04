Cezaevi firarisi zeytin bahçesinde yakalandı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü, zeytin bahçesinde yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde cezaevinden firar eden hükümlü, zeytin bahçesinde yakalandı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Gaziantep L Tipi Açık Cezaevinden firar eden, hayvan hırsızlığı suçundan 8 yıl 31 ay 30 gün hapis cezası bulunan F.B'nin Esenyurt Mahallesi'nde bir evde olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi.

Evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan firari hükümlü, zeytin bahçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA