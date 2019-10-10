Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi, Mersin'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında yakalandı.

10.10.2019 11:33
Cezaevi firarisi yol uygulamasında yakalandı

Hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi, Mersin'de jandarma ekiplerinin yol uygulamasında yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçtaki şahıslar üzerinde yapılan kimlik kontrolünde, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve hakkında 8 ayrı suçtan arama kaydı bulunan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.