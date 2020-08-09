- Cezaevi firarisi yankesici kadın tutuklandı - Cezaevi firarisi yankesici kadın tutuklandı Adana'da çok sayıda yankesicilik olayına karışan cezaevi firarisi bir kadın polisin başarılı operasyonun sonucu yakalandı.

- Cezaevi firarisi yankesici kadın tutuklandı

ADANA - Adana'da çok sayıda yankesicilik olayına karışan cezaevi firarisi bir kadın polisin başarılı operasyonun sonucu yakalandı. Hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadının 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Melek Girmez Çarşısında meydana gelen olayda iddiaya göre 3 kadının çantasından 1 cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalındı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde bir kadının yüzünü kapatarak yanında bir çocukla çarşıya gelip kadınların çantasından yankesicilik yöntemiyle para ve cep telefonu çaldığı belirlendi. Polis, kısa sürede kadının isminin Aynur G. olduğu tespit edildi. Polis, Aynur G.'nin Kasım 2019'da Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinden kaçtığını saptadı. Bu tespitlerin ardından çarşıda pusu kurarak zanlı kadını yakaladı. Kadının 2 aylık hamile olduğu ve 6 yıl da kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA