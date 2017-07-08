Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki ayrı hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi yakalanarak yeniden cezaevine konuldu.



Edinilen bilgiye göre, iki ayrı hırsızlık suçundan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen H.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden Bilecik Cezaevine gönderildi. - BİLECİK