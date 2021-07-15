HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da resmi belgede sahtecilik ile yağma suçlarından girdiği cezaevinden kaçan ve 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Zeynep T. (31), polis ekiplerince yakalandı.

Adana'da resmi belgede sahtecilik ile yağma suçlarından girdiği cezaevinden kaçan ve 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Zeynep T. (31), polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ile yağma suçlarından girdiği cezaevinden geçtiğimiz yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu Zeynep T.?nin, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın yapan polis, Zeynep T.?yi yakaladı. Zeynep T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI
HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:21:48. #1.16#

title