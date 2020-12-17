Cezaevi firarisi yakalandı
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Cezaevi firarisi yakalandı

17.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:57
Cezaevi firarisi yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında 7 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında 7 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 17 Aralık 2020 günü yapılan operasyonda, 'Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından 7 ayrı dosyadan toplam 19 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 1 şahıs il merkezinde yakalanmıştır. İlimizde suçla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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