Cezaevi firarisi yakalandı Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; "Nitelikli Yağma ve Çocuğun Soybağını Değiştirmek" suçlarından 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.Ç. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; "Nitelikli Yağma ve Çocuğun Soybağını Değiştirmek" suçlarından 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.Ç. isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Şahıs üzerinde yapılan aramalar neticesinde 1 adet 9 mm. Glock marka tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ile 1 adet dürbün ele geçirildi. Firari şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasını müteakip Kapalı Cezaevine konuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA