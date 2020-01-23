Cezaevi firarisi yakalandı
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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen bir kişi polis tarafından yakalandı.

23.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:38
Cezaevi firarisi yakalandı

'da hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, hakkında 2 ayrı suçtan 13 ay hapis cezasının bulunduğu ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu iddia edilen C.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.C. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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