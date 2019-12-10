Cezaevi firarisi yakalandı
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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi polisin takibi sonucu yakalandı.

10.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:38
Cezaevi firarisi yakalandı

'da cezaevi firarisi polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunup cezaevi firarisi olduğu öğrenilen K.A. (20), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. K.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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