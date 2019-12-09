Cezaevi firarisi yakalandı

09.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:58

Samsun'da cezaevi firarisi polis tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve uyuşturucu suçundan da aranan E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan ve Samsun Adliyesine sevk edilen E.T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA