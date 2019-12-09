Cezaevi firarisi yakalandı
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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi polis tarafından gözaltına alındı.

09.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:58
Cezaevi firarisi yakalandı

'da cezaevi firarisi tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevi firarisi olduğu tespit edilen ve uyuşturucu suçundan da aranan E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan ve Samsun Adliyesine sevk edilen E.T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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