Cezaevi firarisi yakalandı
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Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da cezaevinden firar ettiği tespit edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

08.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:59
Cezaevi firarisi yakalandı

'da cezaevinden firar ettiği tespit edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen E.K.(22) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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