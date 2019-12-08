Cezaevi firarisi yakalandı

08.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:59

Samsun'da cezaevinden firar ettiği tespit edilen bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen E.K.(22) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA