Cezaevi firarisi yakalandı

26.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:16

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki L Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi olan H.H'nin Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gideceği bilgisine ulaşan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Bağlıca Mahallesi yakınlarında uygulama noktası oluşturdu.

Bölgede yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştiren ekipler, H.H'yi içinde bulunduğu araçta gözaltına aldı.

H.H'nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve kaldığı Gaziantep L Tipi Cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Kaynak: AA