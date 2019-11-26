Cezaevi firarisi yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki L Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesindeki L Tipi Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, cezaevi firarisi olan H.H'nin Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gideceği bilgisine ulaşan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Bağlıca Mahallesi yakınlarında uygulama noktası oluşturdu.
Bölgede yol emniyet ve kontrol devriyesi gerçekleştiren ekipler, H.H'yi içinde bulunduğu araçta gözaltına aldı.
H.H'nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve kaldığı Gaziantep L Tipi Cezaevinden firar ettiği tespit edildi.