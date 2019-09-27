Cezaevi firarisi yakalandı

Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da cezaevinden firar ettiği tespit edilen 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.

27.09.2019 20:16
Cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'da cezaevinden firar ettiği tespit edilen 1 kişi jandarma tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilen Ü.E. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ü.E.'nin birçok suçtan arandığı ve hakkında 10 yıla yakın hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Ü.E., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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