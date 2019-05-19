Cezaevi Firarisi Yakalandı
Samsun'da bir cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı.
Samsun'da bir cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan hükümlü bulunduğu Samsun Açık Cezaevi'nin tel örgülerinden atlayarak kaçan İ.K. (26), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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