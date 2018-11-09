Cezaevi Firarisi Yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 11 aydır aranan cezaevi firarisi, Gediz polisi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2015 yılında Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kasten adam öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan M.A., cezasını çekmekte olduğu Afyonkarahisar cezaevinden 11 ay önce firar ederek kayıplara karıştı.

Afyonkarahisar ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğünün yakalamak için özel ekip kurduğu ve buna rağmen bir türlü yakalanamayan şahıs Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmesi sonucunda Salur Mahallesinde bulunan baba evinde yakalandı.

Yakalanan firari şahıs M.A. yapılan işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi kapalı cezaevine teslim edildi.(RB-EFE) - KÜTAHYA