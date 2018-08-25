Cezaevi Firarisi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde cezaevinden firar eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Bafra Açık Cezaevinden izne çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve firarı verilen Muammer E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı. 3 ayrı suçtan da aranması bulunan cezaevi firarisi, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN