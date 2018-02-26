Cezaevi Firarisi Yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve hakkında uyuşturucu suçundan hapis cezasına bulunan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı uyuşturucu ve yaralama suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.E. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN