Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro ekipleri, çeşitli suçlardan 25 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Emre B'nin (33) Kandıra'dan İzmit'e doğru seyir halinde bir otomobilde olduğunu tespit etti.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aracı otogar mevkisinde durdurdu.



Ekipler, otomobilde yaptığı aramada Emre B'nin yanındaki kişiye ait ruhsatsız tabanca bulurken, şüphelinin üst aramasında sahte sürücü belgesi ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.