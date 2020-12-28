Son dakika 3. sayfa: - Cezaevi firarisi ve arkadaşları narkotik polislerine kıskıvrak yakalandı

Bir son dakika haberine göre - Cezaevi firarisi ve arkadaşları narkotik polislerine kıskıvrak yakalandı Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Çanakkale'de, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu yakalanan uyuşturucu tacirlerinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Cezaevi firarisi ve arkadaşları narkotik polislerine kıskıvrak yakalandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu yakalanan uyuşturucu tacirlerinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan birinin ise kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan ve Aydın Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerini görünce durmak yerine gaza basan zanlılar, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacının ardından şehir girişinde kıskıvrak yalandı.

Otomobilde bulunan şüpheli; K.Ç, Ç.Ç, M.Ö, C.F.T ve A.T.P gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramada 150 gram Sentetik Kannabinoid madde, tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan biri suç makinası çıktı

Öte yandan, zanlılardan K.Ç. isimli zanlının; 2 adet Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, yaralama, gasp suçlarından arandığı, hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapsi bulunan ve aydın ceza evinden firar ettiği belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE