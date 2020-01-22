Cezaevi firarisi varilde saklanırken yakalandı
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Cezaevi firarisi varilde saklanırken yakalandı

Yozgat'ta cezaevi firarisi varilde saklanırken yakalandı.

22.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:40
Cezaevi firarisi varilde saklanırken yakalandı

'ta cezaevi firarisi varilde saklanırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'daki Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2017'de firar eden A.A'nın, Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesinde yaşayan kardeşinin evinde saklandığı bilgisini aldı.

Belirlenen ikamete operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı üzeri yufkayla kapatılan varilde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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