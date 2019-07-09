Cezaevi firarisi, uyuşturucu imal ederken yakalandı

Ceza infaz kurumundan hastaneye nakledilirken firar eden hükümlü, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde uyuşturucu imal ederken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusufizzettin köyünde uyuşturucu imal edildiği ihbarını alan jandarma ekipleri, B.K'nin (25) evi ve yanındaki binada yapılan aramada 47 kök Hint keneviri ile 25 gram esrar ele geçirdi.

Jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde B.K'nin, Osmaniye Toprakkale Yarı Açık Cezaevi'nden hastaneye nakledilirken firar ettiği belirlendi. Ayrıca Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet ve büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlamalarından arandığı tespit edilen B.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA