Cezaevi Firarisi Uyuşturucu ile Yakalandı

Cezaevi Firarisi Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun’da cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen genç bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Cezaevi Firarisi Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen genç bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Akçaabat Yarıaçık Cezaevinden firari olarak arandığı iddia edilen F.D. (24), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalandığı ileri sürülen F.D. hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay da hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. F.D. adli işlemlerin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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