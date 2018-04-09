Cezaevi Firarisi Uyuşturucu ile Yakalandı
Denizli'de 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandıBir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 19 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi S.E'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Denizli'de 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 19 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi S.E'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
İkametteki S.E. ile V.B. ve L.B. yakalandı, sahte sürücü belgesi ve 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli 3 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.