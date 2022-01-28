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Cezaevi firarisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cezaevi firarisi tutuklandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ayrı suçtan aranan ve 2 kez ceza evinden firar eden şahsı yakalayarak ceza evine teslim etti.

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ayrı suçtan aranan ve 2 kez ceza evinden firar eden şahsı yakalayarak ceza evine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, 12 ayrı suçtan aranan, 2 kez ceza evinden firar eden ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli şahsın yeri belirlendi. Yakalanması için 1 aylık yapılan titiz çalışma sonucu Iğdır Merkez Özgür Mahallesinde bir ikamette saklandığı tespit edildi. İkamette yapılan arama sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen İ.Ç. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, 3. Sayfa, Haber

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